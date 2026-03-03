【Amazon新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 先行セール：3月3日0時～ Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品に不二貿易のガラスコレクションケースが追加された。 本セールでは、ミラー付き浅型コレクションケースのハイタイプとロータイプ、隠しキャスター付き