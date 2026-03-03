２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、この日行われたＷＢＣ強化試合で侍ジャパンがオリックスに３―４で敗れたことを報じた。大谷翔平（ドジャース）らメジャー組の出場が解禁されたが、チームは７安打に終わった試合の映像を見届けたキャスターの大越健介氏は「（スタメンは）こう来たかと思いました」と話し出すと、「ちょっと投手陣が初回の菊池（雄星）投手にしろ打たれるところが