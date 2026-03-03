◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの新パフォーマンスが披露された。８回２死一塁で右中間に適時二塁打を放った若月健矢（オリックス）は、二塁塁上で、右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさをみせた。前回大会で国民的流行となった「ペッパーミルポーズ」に続く？お茶パフォーマンス