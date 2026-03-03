イランによる報復攻撃は2日も各地で続いていて、アラブ諸国などは「無差別な攻撃だ」とイランを非難しました。イランによるイスラエルへの攻撃は2日も続き、南部の街では19人が負傷しました。こうした中、2日にイスラエルから日本人5人が隣国ヨルダンに退避しました。退避した日本人：テルアビブに被害が及ばないと思っていた。警報が鳴り、シェルターに移動してを繰り返したら恐怖感が増した。また、サウジアラビアのラスタヌラ製