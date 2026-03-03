2日、演説するフランスのマクロン大統領＝ブルターニュ地方の海軍基地（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領は2日、欧州の核抑止に関する演説を行い、世界で核兵器の脅威が高まる中、自国が保有する核弾頭の数を増やすと表明した。ストックホルム国際平和研究所の推計によると、2025年1月時点のフランスの保有核弾頭数は290発。マクロン氏は具体的な増加数には言及せず、今後も保有核弾頭数は明らかにしない