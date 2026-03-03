イスラエル中部で1日、イランによるミサイル攻撃によりシェルターに避難していた9人が死亡した現場をイスラエルのネタニヤフ首相が訪れました。「もしイランが核兵器を手に入れれば、人類全体を脅かすことになる」ネタニヤフ首相はさらに「トランプ大統領に感謝を伝えたい」などと話しました。