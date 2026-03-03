アメリカなどによるイランへの軍事作戦で、アメリカ国防総省は日本時間2日夜、中東に追加部隊を派遣すると表明しました。アメリカ中央軍は2日、イランへの軍事作戦で重症となっていた兵士が死亡し、軍事作戦での死者は4人となったと発表しました。また、ヘグセス長官は日本時間2日夜、「壮絶な怒り」と名付けられた軍事作戦について記者会見し、作戦継続を表明しました。ヘグセス国防長官：「壮絶な怒り」作戦の任務は極めて明確だ