【Amazon 新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 先行セール：3月3日0時～ Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セール対象商品にRazerのゲーミングデバイス各種が追加された。開催期間は3月9日23時59分まで。 対象商品には、左手キーボード「Tartarus V2」や、ネコミミ型ヘッドセット「