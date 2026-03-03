3月24日に東京・後楽園ホールで開催されるボクシング興行「LeminoBOXINGフェニックスバトル152」の日本フライ級タイトルマッチが、東洋太平洋同級王座決定戦との2冠戦となると2日、主催する大橋ジムが発表した。日本フライ級王者で東洋太平洋同級1位の野上翔（RK蒲田、7戦7勝4KO）が日本同級1位で東洋太平洋同級6位の浅海勝太（MR、27戦14勝7KO13敗）を迎え撃つ一戦。日本王座初防衛を目指す野上にとって、8戦目で2冠戦に