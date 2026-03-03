【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品に「PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モ