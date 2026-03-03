ボートレース若松「ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯」の２日目（２日）は荒天のため、６Ｒ以降が中止・打ち切りとなった。最終日は７日で変更はない。３戦２勝３着１本と快調に飛ばす藤岡俊介が得点率首位を走っているが、気配が光るのは武田正紀（５８＝埼玉）だ。予選２日目は前半の１Ｒ３枠で初白星をゲットし、ピット帰投後には「来て良かったー」とニッコリ。後半１０Ｒは中止になったが「前検から良かっ