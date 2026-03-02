ボートレース大村の「ＲＳ第４戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は２日、準優勝戦が行われた。９Ｒでは４艇がＦに散る大波乱。高井雄基（２９＝愛知）はコンマ０４のスタートで残り、優出切符を手にした。レース後は「スタートは残っていて良かったです」と胸をなで下ろした。タッグを組む７５号機については「足は変わらずで良くはないです。出足が普通くらいなので旋回で何とか着も取れている」と調整の余地は残す