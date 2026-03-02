２日、広西チワン族自治区南寧市の濱湖路小学校で、始業式に臨む子どもたち。（南寧＝新華社記者／黄孝邦）【新華社北京3月2日】中国で2日、全国各地の小中学校が新学期を迎えた。２日、広西チワン族自治区南寧市の濱湖路小学校の始業式で、パフォーマンスを披露する子どもたち。（南寧＝新華社記者／黄孝邦）２日、北京市海淀区の七一小学校で、サッカーをする子どもたち。（北京＝新華社記者／謝羗）２日、西蔵自治区ラ