ヒソヒソ…今度はふたりでランチに行こう…ヒソヒソ…うん、そうだね…「うん」って言いましたよね？ ふたりで話したかったのに、なんで旦那さんが来るの〜！話したい相手は友人であって、旦那さんじゃないのに!!ものすごくラブラブな一心同体夫婦なのか、それともなにか事情があるのか…。【まんが】どこにでも夫を連れてくるママ友(ウーマンエキサイト編集部)