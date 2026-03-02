フリーアナウンサー望月理恵（５４）が２日、写真撮影を行ったことを伝え、反響が集まっている。ＳＮＳ投稿で、「この撮影がどんな仕上がりになるのでしょうかまたお知らせします」と記し、ふんわり白ブラウスに黒のひざ上スカートにピンヒールで、ポーズを決めている写真などをアップした。「えっ！！」「綺麗すぎる」「写真集出すしかないですよ」「ヤバい」「支持します！」「大人の色気がすごい」「足細っ」「国宝級」