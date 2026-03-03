中東情勢の緊迫化を受けて、原油価格が急騰しています。日本時間2日朝のニューヨーク市場では、国際取引の指標となる先物価格が一時1バレル＝75ドル台と、約8カ月ぶりの水準まで値上がりしました。国内のガソリン価格は先週まで2週連続で上がっていて、この先、上がり基調を強める可能性がでています。また、金の価格が急騰しています。国内価格の指標となる田中貴金属工業の金の店頭小売価格は、午後5時時点で1グラム当たり3万305