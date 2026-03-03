【「漫画アクション」No.6】 3月3日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「漫画アクション」No.6を本日3月3日に発売した。価格は510円。 表紙・巻頭グラビアを飾るのは相楽伊織さん。特別付録として、相楽伊織さんのクリアファイルが付いてくる。また、巻中グラビアには入間ゆいさんが登場する。 マンガでは、巻頭カラーとして、なかだまお氏の「だ