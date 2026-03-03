D’ERLANGERが、11thオリジナルアルバム『Evermore』を4月22日にリリースする。 （関連：D’ERLANGERがシーンに与えた影響は？トリビュート盤に見る“ジャンルで括れない”個性） 今作は、前作『Rosy Moments 4D』より約2年7カ月ぶりのニューアルバム。2007年4月22日の再結成より19年となる再結成記念日に、デラックスエディションと通常盤の2形態にて発売される。 デラックスエディションは、