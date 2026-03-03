3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万7420円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては637.24円安。出来高は1万1524枚となっている。 TOPIX先物期近は3827ポイントと前日比67ポイント安、TOPIXの現物終値比は71.42ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57420