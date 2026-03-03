下関警察署は2日、逮捕監禁容疑で熊本市の会社役員の男（37）ら3人を逮捕しました。逮捕監禁容疑で逮捕されたのは、熊本市に住む会社役員の男（37）と、住所不定の無職の男2人（30歳、29歳）のあわせて3人です。下関署の発表によりますと3人は、2024年12月28日から29日にかけ、広島市内で当時10代の男性2人を車に乗せ、車内で一人の男性の顔を複数回殴る暴行を加えた上、目隠しをして車からの脱出を困難にし、さらに下関市内のアパ