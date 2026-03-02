イラン側は2日も周辺国のアメリカが関係する施設への攻撃を続けています。【映像】クウェート米大使館から煙も 現地の様子複数の中東メディアによりますと、バーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の司令部付近に2日朝、ミサイル攻撃があり大きな黒煙が上がっているということです。また中東のテレビ局アルジャジーラは、クウェートのアメリカ大使館から炎と煙が見え、上空でイランからのミサイルが迎撃されていると報じていま