イラン情勢が緊迫して企業活動にも影響が出ていることについて、経済同友会の山口代表幹事は「各企業が先んじてリスクを想定して対応することが重要」と強調しました。【映像】山口代表幹事のコメント（実際の様子）経済同友会・山口明夫 代表幹事「冷静に成り行きを経済界として企業としてみていくしかないのかなというふうに思いますし、先んじていろんなリスクを想定してどういう形で経営していくのかということをしっかりと