1997（平成9）年3月3日、東京・丸の内のホテルで、発売から30年を迎えたリカちゃんのひな人形が飾られた。お内裏さまはボーイフレンドのイサム君。三人官女はお友達のいづみちゃんやリボンちゃんらが並んだ。いつも洋装のリカちゃんが十二単（ひとえ）を身にまとい、イサム君もリボンちゃんも着物姿で居並んだ。