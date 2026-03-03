慶応大の田中浩一郎教授と明海大の小谷哲男教授が２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイスラエルによるイラン攻撃について議論した。小谷氏は、トランプ米大統領が軍事作戦は４週間ほど続くと述べたことについて、「泥沼化することはないとして、市場を安心させるためのメッセージだ」と分析した。田中氏は、攻撃で殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継について、対米強硬派が選出される可能性に言及