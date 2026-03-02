Image: iPhone 17e 惜しまれていましたからね。本日発表された「iPhone 17e」、新色が加わった以外はほとんど昨年のiPhone 16eと変わりませんが、体験としてはさらに便利になりそうですよ。なんせ、MagSafeに対応したのですから！7.5Wのワイヤレス充電から最大15WのMagSafeへ進化iPhone 16eではワイヤレス充電に対応していましたが、MagSafeには非対応。そのため、MagSafe系のくっつく充電器