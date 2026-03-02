◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西成騎投手（２３）が先発し、２回完全と最高の投球を見せた。初回１死、大谷には６球連続で直球を投げて左飛に打ち取るなど、大舞台で自身の持ち味を最大限に発揮。「森（友）さんがずっと真っすぐを（要求して）。３球目くらいで『これは全球真っすぐ行くな』と思って、抑えようと思っていきました」。最後はクイックも織り交ぜ、最速１５３キ