２日、北京で開かれた国際女性デー記念・表彰大会。（北京＝新華社記者／張玉薇）【新華社北京3月2日】中国の全国的な女性組織、中華全国婦女連合会（全国婦連）は2日、国際女性デー（8日）を前に北京で記念・表彰大会を開いた。〓貽琴（しん・いきん）国務委員・全国婦連主席が出席し、スピーチした。２日、北京で開かれた国際女性デー記念・表彰大会。（北京＝新華社記者／張玉薇）２日、大会で全国三八紅旗手標兵（模範人物）