◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・杉本裕太郎外野手が４番で存在感を発揮した。初回１死一、三塁で同じ９１年生まれの侍ジャパン先発・菊池（エンゼルス）から中前へ先制打。「僕らの世代で一番の出世頭だと思うので。一本打てて、自信になりました」と素直に喜んだ。２５年は４年ぶりに規定打席をクリアし、チーム最多の１６本塁打を放った大砲。元チームメートの吉田正とも再