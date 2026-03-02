茨城県水戸市でネイリストの小松本遥さん（31）が首を包丁で刺されるなどして殺害された事件。元交際相手の大内拓実容疑者（28）は殺人の罪ですでに逮捕・起訴されていますが、きょう、ストーカー規制法違反の疑いで再逮捕されました。大内容疑者は、去年12月、小松本さんの自宅周辺を4回にわたりうろついたうえ、位置情報を特定できる「紛失防止タグ」を小松本さんの車に取り付けた疑いがもたれています。