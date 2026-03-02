プレミアリーグ第28節の大一番となったロンドンダービーは2-1でアーセナルの勝利となった。アーセナルが先制したのは21分のこと。得意のセットプレイからウィリアム・サリバがゴールをゲット。しかし、前半アディショナルタイムにチェルシーが同点とし、1-1で試合を折り返す。その後膠着した状態となり、試合が動いたのは66分。アーセナルが再びセットプレイから得点を挙げた。追い付きたいチェルシーだが、ペドロ・ネトがガブリエ