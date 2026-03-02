今節のバイエルン戦では出番がなかったものの、ドルトムントでイタリアの若きDFにブレイクの時が近づいている。年明けからブンデスリーガで3試合、さらに先月行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグのアタランタ戦に先発した18歳のDFルカ・レッジャーニだ。レッジャーニはイタリアのサッスオーロで育ってきた才能で、2024年にドルトムントのアカデミーへ移籍。昨年はU-17イタリア代表メンバーとしてU-17