2003年から2022年までクラブのオーナーを務めたロマン・アブラモビッチ氏が売却を決断し、現在はトッド・ボーリー氏を含む共同オーナー制となったプレミアリーグのチェルシー。そこからの補強路線は若手が中心となっており、2025年の夏の移籍市場で獲得した選手たちは10代と20代前半の選手が全体を占めていた。そんなチェルシーだが、オーナー交代直後は体制がうまく出来上がっておらず、ボーリー氏が直接選手の補強を行っていた。