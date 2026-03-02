プレミアリーグ第28節で、アーセナルはチェルシーとのロンドンダービーを2-1と制し、首位をキープした。しかし、ファンは肝を冷やしたに違いない。ユリエン・ティンバーのゴールで勝ち越し、ペドロ・ネトの退場で数的不利に追い込んだまではよかったが、アーセナルは終盤に10人となったチェルシーの猛攻撃にさらされた。あわやゴールというシーンもあり、前々節のウルブズ戦同様、試合のコントロールを完全に失ってしまった。緊張