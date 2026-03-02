Appleは、iPhone 17シリーズの新モデル「iPhone 17e」を発表した。3月4日23時15分に予約受付を開始し、3月11日に発売する。価格は256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが13万4800円。 ディスプレイは6.1インチのSuper Retina XDR（OLED）を搭載し、ピークHDR輝度は最大1200ニト。前面のガラスには、前世代より3倍の耐擦傷性を持ち光の反射を抑える「Ceramic Shield 2」を採用した。ボディは「航空宇宙産業レ