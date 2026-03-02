アップルは3月2日、M4チップを採用した「iPad Air」を発表した。11インチと13インチの2モデル展開で3月11日発売。価格は11インチの128GB/Wi-Fiモデルで98,800円から、13インチの128GB/Wi-Fiモデルで128,800円から。予約は3月4日23時15分より受け付ける。 カラー展開はスペースグレイ、ブルー、パープル、スターライト。ストレージ容量は128GBのほか、256GB、512GB、1TBをラインナップする