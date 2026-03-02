イラン情勢を受けて、混乱する金融市場。ニューヨーク株式市場では、つい先ほど取引が始まりました。中継です。ニューヨーク株式市場では、先ほど取引が始まりましたが、ダウ平均株価は一時600ドルほど大幅に値下がりしています。週末のイランへの攻撃とその報復をめぐる一連の動きで、東京市場、その後のヨーロッパ市場でも株価は大きく値下がりし、株安が連鎖している形です。また、原油の先物価格も72ドルほどと、7％あまりも値