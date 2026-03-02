静岡市の国道で無免許で乗用車を運転した疑いで、16歳の男2人が逮捕されました。 無免許運転の疑いで2026年3月2日に逮捕されたのは、いずれも静岡市葵区に住む自称アルバイト従業員の男2人です。 警察によりますと、2人のうち1人は2025年12月15日午後11時半頃、もう1人は同年12月16日午前5時半頃に静岡市葵区の国道で乗用車を無免許で運転した疑いが持たれています。 逮捕された2人は友人同士で、運転していた車は16日午前5時半