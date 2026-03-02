ピボット分析東京時間（23:06現在） ドル円 現値157.45高値157.61安値155.85 159.85ハイブレイク 158.73抵抗2 158.09抵抗1 156.97ピボット 156.33支持1 155.21支持2 154.57ローブレイク ユーロ円 現値184.32高値184.69安値183.30 186.30ハイブレイク 185.49抵抗2 184.91抵抗1 184.10ピボット 183.52支持1 182.71支持2 182.13ローブレイク