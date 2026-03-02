各国の長期金利（NY時間09:07）（日本時間23:07）（%） 米2年債 3.436（+0.061） 米10年債4.004（+0.066） 米30年債4.665（+0.055） ドイツ2.700（+0.057） 英国4.359（+0.126） カナダ3.192（+0.065） 豪州4.633（-0.018） 日本2.076（-0.035） ※米債以外は10年物