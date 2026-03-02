きょうの為替市場はドル高が強まっており、ドル円は１５７円台半ばまで上昇している。米、イスラエルによるイラン攻撃で週明けの金融市場では原油が急騰しており、瞬間的に７５ドル台に上昇する場面が見られた。 その後、原油相場は伸び悩んではいるものの、イランがサウジの製油所にドローン攻撃を仕掛けていることや、イランが米戦闘機を撃墜したと主張するなど、情勢は混とんとしている。一旦７０ドルを割り込んで