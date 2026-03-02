iPhone 17e アップルは2日、A19チップを搭載し、6.1インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載した低価格なスマートフォン「iPhone 17e」を発表した。価格はストレージ256GBモデルが99,800円、512GBが134,800円。カラーはソフトピンク、ホワイト、ブラック。3月4日午後11時15分から予約注文ができ、3月11日から販売が開始される。 「iPhone 17ファミリーの中で最もお手頃な価格」を実現しながら