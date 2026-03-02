資料写真２日午後９時半ごろ、川崎市中原区の東急目黒線武蔵小杉−元住吉間で信号装置が故障し、同線は上下線で一時運転を見合わせた。約３０分後に復旧。東急電鉄によると、上下線計７本が運休し、約６千人に影響した。