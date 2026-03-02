アラブ首長国連邦（UAE）の民間航空総局（GCAA）とドバイ国際空港、アル・マクトゥーム国際空港は、3月2日夕方から一部便の運航を再開すると発表した。運航が許可されるのは少数の便で、空港会社は航空会社から出発時刻の確定の連絡がない限り、空港へ向かわないよう求めている。エミレーツ航空も同様の案内を行っている。ドバイ国際空港のウェブサイトによると、ムンバイ行きエミレーツ航空EK500便（午後8時発）、ノヴォシビルス