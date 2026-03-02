将棋の第84期順位戦（毎日新聞社、朝日新聞社主催）A級は2日、東京都渋谷区の将棋会館で名人戦挑戦権を決めるプレーオフを行い、先手の糸谷哲郎八段（37）が永瀬拓矢九段（33）を141手で下し、初の7番勝負挑戦権を手にした。藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝との7番勝負は4月8日に東京都で開幕する。竜王1期獲得経験のある糸谷は昨年6月から日本将棋連盟の理事に就任。同連盟によれば理事の名人挑戦は1986年（昭61）、当時会