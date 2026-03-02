強化試合・オリックス戦（２日、京セラ）が侍ジャパンデビュー戦となった菊池雄星投手（３４＝エンゼルス）が試合後、プロ通算１７年目らしい?大人?の対応を披露した。先発した一戦は初回の立ちあがりに敵打線につかまり、ミスも絡んで３失点。その後は尻上がりに調子を上げ「全体的には良かった」と４回４６球の調整登板を振り返った一方で、ＷＢＣ開幕を間近に控え、他国のメディアからの質問も飛んだ。中には登板の可能性