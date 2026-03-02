【iPad Air（M4）】 3月11日 発売予定 価格： 11インチモデル 98,800円～ 13インチモデル 128,800円～ Appleは、タブレット端末「iPad Air」の新モデルを発表した。3月11日発売予定で、価格は11インチモデルが98,800円から、13インチモデルが128,800円から。予約注文は3月4日午後11時15分より。 新型「iPad Air」は、筐体はそのままSoCに「M4」を