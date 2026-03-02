米国とイスラエルがイランを攻撃し、情勢が緊迫する中東で男子テニスの大会が開催されている。出場している内山靖崇（積水化学工業）が、自身のＸ（旧ツイッター）で状況と不安な胸中を明かしている。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）でのツアー下部大会は１日に予選が始まり、２日から本戦が始まった。日本勢は４人がエントリーしている。内山は１日に「現在アラブ首長国連邦のフジャイラに来ています。ドバイから約１００キロの街