佐賀県警鳥栖署は2日、鳥栖市の30代男性が通信事業者や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、暗号資産132万円相当をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2月3日、被害者の携帯に通信事業者や警察官を名乗る男から電話があった。「詐欺事件が発生していて、あなたにも容疑がかかっている」「無実を証明するには480万円を支払う必要がある」「手持ちのお金で足りない分は警察で支払う」などと言われた