【ニューヨーク共同】週明け2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比1円43銭円安ドル高の1ドル＝157円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1700〜10ドル、184円30〜40銭。米国とイスラエルの対イラン大規模軍事作戦に伴う中東の地政学リスクへの警戒感から「有事のドル買い」が加速した。