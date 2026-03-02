糸谷哲郎八段将棋の藤井聡太名人（23）＝竜王・王位・棋聖・棋王・王将との六冠＝への挑戦権を懸けた第84期名人戦A級順位戦のプレーオフは2日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、糸谷哲郎八段（37）が永瀬拓矢九段（33）を破り、名人初挑戦を決めた。タイトル戦で藤井名人―糸谷八段の顔合わせは初めて。名人戦7番勝負は4月8日に開幕する。藤井名人は4連覇が懸かり、糸谷八段は通算2期目のタイトル奪取を目指す。糸谷八段は